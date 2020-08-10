В центре Минска строят баррикады, силовики пошли на штурм

В центре Минска протестующие против результатов выборов президента начали строить баррикады из мусорных баков.

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На Стелле находятся две сотни правоохранителей. Омоновцы периодически бросают свето-шумовые гранаты, сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

Кроме того, в Минске на улице Кальварийской возле Каскада стреляли резиновыми пулями. Три человека получили ранения и были госпитализированы.

На проспект Победителей ОМОН начал оттеснять людей. Очевидцы сообщают о прибытии большого числа карет скорой медицинской помощи к месту стихийного митинга в центре Минска.

Позже стало известно, что силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В их сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.

В тренде Выборы в Беларуси: все подробности исторического голосования

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Напомним, 9 августа в Беларуси прошел основной день голосования. На пост главы государства претендовали пять кандидатов.

По данным экзитпола, действующий президент Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получает 6,8%, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая — 2,3%, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев — 1,1%, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

Явка по состоянию на 18:00 составила 79%.

После объявления предварительных результатов, по всей стране начались жесткие столкновения протестующих с силовиками.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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