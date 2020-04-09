В московском доме престарелых вспыхнул пожар: есть жертвы

Пострадали менее 10 человек

Четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы.

Двое скончались на месте, ещё двое — уже в больнице. Официально МЧС информацию пока не подтверждает.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пострадавших разместят в городских учреждениях соцзащиты. По информации источника, пострадали менее 10 человек.

Пожар в частном пансионате для престарелых людей "Третий возраст", предназначенного для людей старшего поколения, в том числе и для малоподвижных людей с ограниченными возможностями, произошел в среду вечером. Его локализовали на площади 15 кв.м., а потом ликвидировали.

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Telegram-канал Mash сообщает, что по предварительным данным, возгорание в доме престарелых случилось в подвале. Задымлены все этажи.

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В здании не нашли ни одного из сотрудников.

Сотрудники проверяют верхние этажи здания на наличие людей.

Видео: Mash

Рабочие из общежития по соседству выносили стариков на руках. Сделать это им удалось ещё до приезда спасателей. Один из парней рассказал, как ломал стёкла и помогал выбраться людям наружу.

Ранее сообщалось, что в Днепре вспыхнул пожар в доме престарелых. А во Франции в доме престарелых произошло массовое отравление.

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