В московском доме престарелых вспыхнул пожар: есть жертвы

Четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы.
Двое скончались на месте, ещё двое — уже в больнице. Официально МЧС информацию пока не подтверждает.
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пострадавших разместят в городских учреждениях соцзащиты. По информации источника, пострадали менее 10 человек.
Пожар в частном пансионате для престарелых людей "Третий возраст", предназначенного для людей старшего поколения, в том числе и для малоподвижных людей с ограниченными возможностями, произошел в среду вечером. Его локализовали на площади 15 кв.м., а потом ликвидировали.
Telegram-канал Mash сообщает, что по предварительным данным, возгорание в доме престарелых случилось в подвале. Задымлены все этажи.
В здании не нашли ни одного из сотрудников.
Сотрудники проверяют верхние этажи здания на наличие людей.
Рабочие из общежития по соседству выносили стариков на руках. Сделать это им удалось ещё до приезда спасателей. Один из парней рассказал, как ломал стёкла и помогал выбраться людям наружу.
Ранее сообщалось, что в Днепре вспыхнул пожар в доме престарелых. А во Франции в доме престарелых произошло массовое отравление.
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