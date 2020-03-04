В Москве 25 первоклассников обратились к врачам с жалобами на ожоги глаз: названа причина

Выяснилось, что в классе работали кварцевые лампы, использовать которые запрещено

25 первоклассников московской школы практически одновременно обратились к врачам с жалобами на ожоги глаз и кожи.

Выяснилось, что учительница забыла выключить кварцевую лампу и дети весь урок просидели под опасным ультрафиолетовым облучением. На перемене учительница решила обеззаразить воздух в классе, но после звонка забыла отключить лампу.

Под ультрафиолетовым облучением школьники просидели 40 минут. Как следствие, все дети из класса оказались на больничных койках.

Один из тех, кто пожаловался на боль в глазах – сын жительницы Москвы Светланы Старухиной. Она рассказывает: глаза мальчика покраснели, слезились, смотреть на свет он не мог. А кожа на лице и руках покрылась красными пятнами. Женщина сразу же повезла сына в больницу.

"В больнице установили ожог роговицы. В зависимости от того, кто где сидел, у всех разные степени ожогов", – говорит мать пострадавшего ученика Светлана Старухина.

Нескольких из 25 учеников привезли в больницы скорые. Впрочем, директор учебного заведения вначале отрицал, что в классе использовали бактерицидные лампы открытого типа.

"Мы не пользуемся кварцевыми лампами. Это дезинформация", – заявил сначала директор школы Александр Лебединец. В тренде США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности

Но на фото, сделанном в классе, видно, что прямо над доской висят две кварцевые лампы. Поэтому директору пришлось признать, что лампы в помещении, действительно, работали. Лампы, из-за которых школьники оказались в больнице – это облучатели открытого типа. Использовать их в школах строго запрещено. Особенно, если в помещении есть дети.

"Глазам лучше на них не смотреть. Это может привести к ожогам сетчатки", – заявил один из врачей.

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Это уже не первый случай халатности с использованием кварцевых ламп в российских школах. В конце февраля в городе Абакане такие же ожоги глаз и кожи получили десять второклассников. Они просидели весь урок под открытым ультрафиолетовыми лучами.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Мариуполе десятки правоохранителей обратились к врачам с одинаковыми жалобами. Участники соревнований силовиков жаловались на резкую боль в глазах и покраснение лица. Выяснилось, что во время соревнования в спортивном зале были включены кварцевые лампы.

Также мы писали, чтокварцевые лампы будут установлены в боксах, куда, в случае подозрения на коронавирус, будут помещать людей, пересекающих границу.

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