В Москве чиновник открыл огонь по прохожим и силовикам: он скончался от ранения

На юго-западе Москвы в воскресенье, 7 июня, произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека, один погиб. Как сообщает Baza, огонь из окна своей квартиры по улице Строителей, 5, открыл бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов. Эту информацию подтвердили и другие российские СМИ.

По версии следствия, Павлов сначала стрелял из винтовки по прохожим из окна второго этажа. Затем он открыл огонь по сотрудникам спецподразделений, которые хотели его задержать. Они открыли ответный огонь.

В МВД России утверждают, что ранения получили двое прохожих. Нападавшего задержали полицейские и нацгвардейцы, один из них получил ранение.

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По предварительной информации, стрелок находился в невменяемом состоянии, он имеет психическое заболевание. Открыли уголовное производство по статьям "покушение на убийство" и "хулиганство".

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Однако на следующий день, 8 июня, представитель городского управления следственного комитета Юлия Иванова рассказала, что стрелок скончался в больнице.

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Напомним, совсем недавно, 19 декабря, в Москве россиянин Евгений Манюров расстрелял сотрудников ФСБ на Лубянке. Погибли три человека – сам 39-летний стрелок, а также два российских силовика. Еще четыре человека получили ранения.

Также сообщалось, что 14 ноября в строительном колледже Благовещенска Амурской области РФ студент застрелил другого учащегося и покончил жизнь самоубийством. Кроме того, еще три человека получили ранения.

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