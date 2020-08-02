В Москве десантники подрались с ОМОНом в День ВДВ

В воскресенье, 2 августа, во время празднования Дня ВДВ в парке Горького в Москве четыре человека были задержаны после драки бывших десантников с сотрудниками ОМОН. Один правоохранитель получил легкие травмы.

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Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, инцидент произошел после того, как сотрудники правоохранительных органов попросили бывших десантников "вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим".

Также сообщается, что в результате конфликта пострадал сотрудник Росгвардии.

"Предварительно, о массовой драке речи не идет. Но конфликт действительно был, пострадал срочник Росгвардии, стоящий в оцеплении", – сказал источник.

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Источник добавил, что обстоятельства конфликта выясняются, информация о задержанных уточняется.

В пресс-службе Центрального округа Росгвардии подтвердили информацию о конфликте, отметив, что проводятся мероприятия по установлению личности зачинщиков.

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