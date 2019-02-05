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В Москве масштабная паника: эвакуированы 25 тыс. человек

Сегодня, 17:12

За четыре часа неизвестные сообщили о бомбах, заложенных на двух сотнях объектов одновременно

Фото: twitter.com/kolezev
Фото: twitter.com/kolezev.
В Москве масштабная паника: эвакуированы 25 тыс. человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9a7/9a9/5c59a79a90274.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9a7/9a9/5c59a79a90274.jpg Россия За четыре часа неизвестные сообщили о бомбах, заложенных на двух сотнях объектов одновременно

Из-за массовых звонков о минировании, поступающих в различные объекты российской столицы, около 25 тыс. человек были эвакуированы в Москве и Подмосковье в ходе проверки угроз.

Как сообщают российские СМИ, волна телефонных "минирований" началась около 10.30 (11.30 по киевскому времени), а, спустя лишь четыре часа, количество звонков перевалило за 200. Угрозы также поступают и на электронные адреса предприятий, учреждений и организаций.

На данный момент известно о проверках на 70 "заминированных" объектах. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Как утверждается, сигналы о минировании якобы поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, включая Украину.

Анонимные звонки поступали в ряд учебных заведений, муниципальные учреждения, офисные и торговые центры и прочие городские объекты.

Кроме Москвы, аналогичные звонки поступали в школы Перми, Волгограда и Дальнего Востока.

Напомним, аналогичная ситуация, хоть и в меньшем масштабе, произошла в Москве в ноябре, когда после поступивших звонков с угрозами были эвакуированы 10 торговых центров.

Мы также писали о том, что у входа на станцию московского метро "Домодедовская" молодой человек совершил несколько выстрелов в воздух и угрожал сотруднику безопасности подземки.

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Тег Россия, москва, эвакуация, бомба, минирование

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Источник:

Интерфакс

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