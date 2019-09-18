В Москве начались пикеты в поддержку актера Устинова

Фото Павел Устинов

В Москве в 11:00 началась серия одиночных пикетов в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по делу о нападении на росгвардейца во время акции протеста 3 августа.

Акция проходит возле администрации президента. В ней участвуют известные актеры и режиссеры. В частности, первым на пикет вышел актер Александр Паль, ранее запустивший флешмоб в поддержку Устинова.

В руках Паль держал плакат "Свободу Павлу Устинову". Следом за актером на пикет вышли режиссер Александр Молочников и актер Никита Кукушкин.

Как мы писали ранее, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак выступил в поддержку 24-летнего актера Павла Устинова.

Реклама

Турчак отметил, что "в сети полно видеороликов с места задержания" и он пересмотрел большинство из них. По его словам на видео четко видно, что Устинов просто стоял у метро и "явно не ожидал задержания".

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акциив центре Москвы. Устинов свою вину не признал. По его словам, он не принимал участия в акции, собирался встретиться с другом и не сопротивлялся при задержании. Защита намерена обжаловать приговор.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что изучит материалы дела Устинова.

Напомним, 3 августа акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве. Всего в ходе акции ОМОН и Росгвардия задержали 828 человек.

Отметим, что россияне требуют допустить независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве. Например, 20 июля в российской столице прошел согласованный с властями митинг "За допуск на выборы".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама