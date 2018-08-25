В Москве по неизвестным причинам задержали оппозиционера Навального

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный по неизвестным причинам задержан в Москве, 25 августа. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в соцсети Twitter.

"Навального задержали два часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали",– написала Ярмыш.

Как сообщалось, ранее Навального задержали 5 мая в Москве на Пушкинской площади, где проходил несогласованный с российскими властями митинг "Он нам не царь". Ему удалось выступить, но сразу же после этого силовики унесли его в автозак ногами вперед.

На следующий день после антипутинской акции оппозиционного политика отпустили. По его словам, на него составили два административных протокола – по ст. 20.2 и ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Позже Тверской районный суд Москвы арестовал его на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга из-за акции "Он нам не царь".

Ранее, в конце января 2018 года, Навальный был арестован во время забастовки избирателей.