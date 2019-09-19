В Москве полицейские устроили перестрелку в метро

Фото: mosregion.info

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД в московском метрополитене. Об этом в среду, 18 сентября, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что мужчина, которого подозревали в получении взятки, открыл огонь по правоохранителям в ходе задержания на станции метро Рязанский проспект.

Как сообщает столичный главк МВД, пострадавшего полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители также дадут оценку действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.

Ранее в одном из районов российской столицы произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека. Инцидент произошел в ночь на 2 мая возле площадки для выгула собак в Новой Москве (территориях, которые присоединили к городу в 2012 году). В ходе словесной перепалки между несколькими гражданами произошла потасовка, после которой один из ее участников вынес из дома помповое ружье и несколько раз выстрелил в оппонентов.

Напомним, что в феврале этого года на станции московской подземки "Домодедовская" полицейские задержали мужчину, который пытался прорваться в метро с пистолетом, после чего совершил несколько выстрелов в воздух и угрожал сотруднику безопасности метро.

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