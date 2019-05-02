В Москве открыли стрельбу по прохожим: четверо ранены
В российской столице перепалка между группой мужчин закончилась потасовкой со стрельбой из помпового ружья
Пока москвичи отходят от убийства и вероятного самоубийства на юго-западе города, в одном из районов российской столицы произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека.
Инцидент произошел в ночь на 2 мая возле площадки для выгула собак в Новой Москве (территориях, которые присоединили к городу в 2012 году).
В ходе словесной перепалки между несколькими гражданами произошла потасовка, после которой один из ее участников вынес из дома помповое ружье и несколько раз выстрелил в оппонентов.
"В результате стрельбы ранения получили четыре человека, которые для оказания медицинской помощи доставлены в медучреждение. После оказания медицинской помощи трое пострадавших были отпущены, один госпитализирован", – заявили в пресс-службе московской полиции.
Стрелявшего задержали и в его отношении возбудили уголовное дело за хулиганство.
Напомним, что в феврале этого года на станции московской подземки "Домодедовская" полицейские задержали мужчину, который пытался прорваться в метро с пистолетом, после чего совершил несколько выстрелов в воздух и угрожал сотруднику безопасности метро.
Мы также писали о жизни москвичей из поселка Терехово, где 40 семей выживают в заброшенных полуразвалившихся дома.
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