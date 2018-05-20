В Москве требовали освободить украинского узника Кремля Сенцова: видео

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Ранее МИД Украины обратился к Москве из-за ухудшения здоровья украинского режиссера


На Пушкинской площади в Москве в субботу прошла серия одиночных пикетов с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в российской колонии.

Пикеты у памятника Пушкину провели, сменяя друг друга, Алиса Ганиева, Виктория Ивлева, Наталья Мавлевич, Мария Людковская, Алексей Медведев и Лина Старостина. Они держали плакаты с призывом освободить Сенцова.

В пятницу директор конкурсных программ кинофестиваля "Послание к человеку" Алексей Медведев вышел на пикет к Администрации президента России, требуя обменять Сенцова.

В Киеве в субботу сотни человек приняли участие в шествии с требованием освободить украинских граждан, в том числе военнослужащих, которые находятся в заключении в России и в плену у поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе.

Накануне сообщалось, что осужденный в России украинец Александр Кольченко написал украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, который выдвинул российским властям требование и объявил бессрочную голодовку, письмо.

Напомним, Олег Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая, назвав условием ее прекращения освобождение всех украинских политзаключенных в России.

Ранее МИД Украины обратился к Москве из-за ухудшения здоровья Сенцова.

Также сообщалось, что в российском плену находится более 60 украинцев.
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Источник:

Радио Свобода

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