Кольченко написал письмо Сенцову

Он пожелал Сенцову здоровья и сил, "которые нам понадобятся на свободе в Украине"

Осужденный в России украинец Александр Кольченко написал украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову письмо.

Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в комментарии "Громадському". Она рассказала, что получила письмо от адвоката Кольченко, который встретился с подзащитным в российской колонии в городе Копейск в Челябинской области.

"Сегодня узнал, что ты стал на якорь (объявил голодовку – ред.). Я очень обеспокоен этим обстоятельством, учитывая, что когда мы с тобой общались, ты не поддерживал такие мероприятия, а также сведения о том, что состояние твоего здоровья в этой северной командировке ухудшилось", – говорится в письме Кольченко.

Он пожелал Сенцову здоровья и сил, "которые нам понадобятся на свободе в Украине".

Кроме того, Кольченко заявил, что, как только отбудет наказание в ШИЗО, готовится вернуться туда снова, поскольку "приближается день России". Он рассказал, что взял с собой "Приключения бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека, поскольку "литература подобного рода помогает с должной долей серьезности относится ко всему этому фарсу, окружающему нас".





