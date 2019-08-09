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В Кремле озвучили военные планы по Курилам

Сегодня, 15:50

Переговоры о мирном договоре Россия и Япония с переменным успехом ведут с середины прошлого века

МИД России. Фото из открытых источников

МИД России. Фото из открытых источников

Россия намерена и дальше проводить военные учения на Курильских островах, несмотря на протесты Японии. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Плановые мероприятия по укреплению обороноспособности нашей страны, в том числе с учетом военно-политической ситуации в северо-западной части Тихого океана, будут продолжены", – подчеркнула она.

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Ранее информационное агентство Киодо со ссылкой на японское посольство в Москве сообщило, что Токио сделало российской стороне представление в связи с учениями, которые проходят с 5 по 10 августа на Курилах..

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Фото: "Сегодня"

Напомним., что переговоры о мирном договоре Россия и Япония с переменным успехом ведут с середины прошлого века. В прошлому году президент РФ Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, в которой говорится о прекращении состояния войны между государствами и восстановлении их дипломатических и консульских отношений.

В то же время в прошлом году России разместила военную авиацию на Курилах. Токио выразил Москве протест по этому поводу.

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Россия Япония Курилы

Источник: ТАСС

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