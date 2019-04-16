В НАТО ответили на заявления Москвы о прекращении сотрудничества
В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода
НАТО опровергла заявление России о том, что Альянс и Москва полностью прекратили сотрудничество, передает DW.
"Позиция НАТО не изменилась. В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога", – говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованном во вторник, 16 апреля.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линии.
В ответ на это Оана Лунгеску указала, что в марте 2014 года НАТО в связи с "агрессивными действиями России против Украины, полностью приостановила практическое сотрудничество с Россией, сохранив при этом каналы для политического и военного диалога", и ситуация с тех пор не изменилась.
Напомним, Министерство обороны России пригласило руководство НАТО и стран, входящих в Североатлантический альянс, принять участие в VIII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 23-25 апреля. Однако в Альянсе отказались от приглашения.
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