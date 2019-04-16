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В НАТО ответили на заявления Москвы о прекращении сотрудничества

Сегодня, 18:08

В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода

Фото: THINKSTOCK
Фото: THINKSTOCK.

НАТО опровергла заявление России о том, что Альянс и Москва полностью прекратили сотрудничество, передает DW.

"Позиция НАТО не изменилась. В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога", – говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованном во вторник, 16 апреля.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линии.

В ответ на это Оана Лунгеску указала, что в марте 2014 года НАТО в связи с "агрессивными действиями России против Украины, полностью приостановила практическое сотрудничество с Россией, сохранив при этом каналы для политического и военного диалога", и ситуация с тех пор не изменилась.

Напомним, Министерство обороны России пригласило руководство НАТО и стран, входящих в Североатлантический альянс, принять участие в VIII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 23-25 апреля. Однако в Альянсе отказались от приглашения.

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Тег Россия, НАТО, сотрудничество, альянс

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