Опасное ЧП с частным самолетом в Москве: первые подробности
Сев в "Шереметьево", пилоты частного джета не удалось удержать на взлетно-посадочной полосе, и самолет выкатился за ее пределы
Во время посадки в российском аэропорту "Шереметьево" произошел опасный прецедент с бизнес-джетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Инцидент случился 26 февраля в московском "Шереметьево", сообщили в службах аэропорта.
"Самолет "Гольфстрим" прилетел из Баку, выполняя частный рейс. Пилотам не удалось удержать в полосе, и самолет выкатился за ее пределы", – заявили в "Шереметьево".
Отмечается, что на борту воздушного судна находились три человека. Никто из них не пострадал, однако на фоне произошедшего одну из ВПП аэропорта временно закрыли.
Напомним, в прошлом месяце в "Шереметьево" произошел аналогичный инцидент с самолетом рейса QS 1003 с 47 людьми на борту перед вылетом в Прагу.
Мы также писали об аварии летевшего из Москвы пассажирского самолета в Сочи. Сев, лайнер Boeing-737 выкатился за пределы ВПП, после чего преодолел по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла. В результате удара началось возгорание.
Кроме того, на прошлой неделе сообщалось, что в московском международном аэропорту "Внуково" пассажирский лайнер задел хвостом взлетно-посадочную полосу.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Опасное ЧП с частным самолетом в Москве: первые подробности". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В московском аэропорту агрессивный пассажир заявил о бомбе в самолете
Инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево", рейс задержали, "минера" проверяют
Новый провал российского Superjet: лайнер с 65 людьми попал в аварию в Москве
После посадки лайнер занесло и он повредил крыло о мачту освещения на рулевой дорожке
В российском аэропорту "Домодедово" задымился самолет с пассажирами
Никто не пострадал, взлетные полосы восстановили работу