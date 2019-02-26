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Опасное ЧП с частным самолетом в Москве: первые подробности

Сегодня, 15:40

Сев в "Шереметьево", пилоты частного джета не удалось удержать на взлетно-посадочной полосе, и самолет выкатился за ее пределы

VP-BSI Gulfstream 550
VP-BSI Gulfstream 550. Фото: Flickr
Опасное ЧП с частным самолетом в Москве: первые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/53f/2c3/5c753f2c3aa76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/53f/2c3/5c753f2c3aa76.jpg Россия Сев в "Шереметьево", пилоты частного джета не удалось удержать на взлетно-посадочной полосе, и самолет выкатился за ее пределы

Во время посадки в российском аэропорту "Шереметьево" произошел опасный прецедент с бизнес-джетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Инцидент случился 26 февраля в московском "Шереметьево", сообщили в службах аэропорта.

"Самолет "Гольфстрим" прилетел из Баку, выполняя частный рейс. Пилотам не удалось удержать в полосе, и самолет выкатился за ее пределы", – заявили в "Шереметьево".

Отмечается, что на борту воздушного судна находились три человека. Никто из них не пострадал, однако на фоне произошедшего одну из ВПП аэропорта временно закрыли.

Напомним, в прошлом месяце в "Шереметьево" произошел аналогичный инцидент с самолетом рейса QS 1003 с 47 людьми на борту перед вылетом в Прагу.

Мы также писали об аварии летевшего из Москвы пассажирского самолета в Сочи. Сев, лайнер Boeing-737 выкатился за пределы ВПП, после чего преодолел по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла. В результате удара началось возгорание.

Кроме того, на прошлой неделе сообщалось, что в московском международном аэропорту "Внуково" пассажирский лайнер задел хвостом взлетно-посадочную полосу.

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Тег Россия, авария, москва, аэропорт, самолет, шереметьево

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Источник:

Интерфакс

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