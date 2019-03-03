В Петербурге три человека погибли, прыгнув из окна на седьмом этаже во время пожара
Погибшие не дождались приезда спасателей
В Санкт-Петербурге трое мужчин погибли, прыгнув из окна горящей квартиры на седьмом этаже многоэтажки, не дождавшись приезда пожарных.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, "на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 11:04 горела квартира на седьмом этаже".
Как сообщили спасатели, квартира в девятиэтажном доме на улице Ленская в Красногвардейском районе загорелась 3 марта в 10:56 – огонь вспыхнул в одной из комнат площадью 18 квадратных метров. Открытый огонь ликвидирован в 11:16.
Ранее сообщалось, что в результате мощного пожара, который произошел из-за аварии на главном железнодорожном вокзале Каира в среду, погибли по меньшей мере 25 человек, еще 50 получили ранения.
Также мы писали, что в столице Бангладеш, городе Дакка, жертвами пожара в четырехэтажном жилом доме стали 81 человек.
Также мы писали о трагедии в Германии, где пять человек, из них четыре ребенка, погибли результате пожара в Нюрнберге.
"Всего в здании, когда вспыхнул огонь, находились девять человек", - сообщили в местной полиции. Четверых удалось спасти, они госпитализированы.
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