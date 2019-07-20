В Питере на украинцев напали с ножом

Дагестанца разозлило то, что глухонемые украинцы не ответили на его вопрос

Фото из открытых источников.

В Санкт-Петербурге уроженец Дагестана ударил ножом двух глухонемых украинцев, которые не ответили на его вопрос "Вы выходите?".

Об этом сообщает "Фонтанка".

Конфликт произошел в ночь на субботу, 20 июля, в вагоне метро на станции "Пушкинская". 36-летний мужчина, приехавший из Дербента, накинулся с 15-сантиметровым ножом на двух человек. Первого он ударил два раза, второго – один. Драку прервал 26-летний петербуржец.

"Тот молодой человек говорил, что все решил случай и везение. Он схватил нападавшего за руку в тот момент, когда та была отведена назад, и заломил за спину, после чего выбил нож", – вспоминает свидетель события Андрей, который вместе с выбившим нож молодым человеком держал буйного пассажира до прибытия полиции.

По его словам, от дагестанца отчётливо пахло алкоголем. Когда за него взялись двое здоровых мужчин, он как-то сразу сник. По словам петербуржца, нападавший не обладает ни мускулатурой, ни высоким ростом, ни физической силой.

По предварительной информации, уроженец северокавказской республики спросил у двух глухонемых, выходят ли они на "Пушкинской". Не услышав ответа, мужчина решил, что его игнорируют, после чего напал с ножом. Пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в Мариинскую больницу. Нападавшего задержали.

Известно, что дагестанец приехал в Санкт-Петербург в 2016 году, дома у него остались супруга и ребенок. Он работал на стройке, но уволился оттуда за неделю до происшествия. Также он был фигурантом уголовного дела за аналогичное преступление.

Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее сообщалось, что в городе Познань на западе Польши три человека с мачете напали на украинцев. Граждане Украины были вынуждены укрыться на территории пожарной части.

Также мы писали, что в селе Глоскув недалеко от Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила бейсбольными битами одного из них.

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