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В Питере упавшая с крыши глыба убила 23-летнего студента: видео 18+

Сегодня, 06:03

Друг парня, который шел рядом, выжил

Фото: 78.ru
Фото: 78.ru.
В Питере упавшая с крыши глыба убила 23-летнего студента: видео 18+ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a24/e74/5c5a24e7487aa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a24/e74/5c5a24e7487aa.jpg Россия Друг парня, который шел рядом, выжил

Падение глыбы в Санкт-Петербурге оказалось смертельным для студента. Трагедия произошла во вторник. Днем с дома по Аптекарскому проспекту рухнул шквал ледяных глыб, одна из которых упала на молодого человека. По информации СК РФ по Северной столице, прохожий скончался на месте от полученных телесных повреждений. Им оказался студент одного из вузов 1995 года рождения.

Телеканал 78 уточняет, что погибший – 23-летний студент из Узбекистана. Чиновники Петроградского района открестились от здания, с которого свалилась глыба. Глава района Иван Громов заявил, что ответственность лежит на руководителях учреждения – инцидент произошел рядом с Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом.

"Расстояние от карнизного среза, откуда упала глыба, до места падения – около 10 метров. Там солидный палисадник и забор. Мы посмотрели записи, видимо, глыба, когда оторвалась, ещё и отскочила от подоконника или от эркера", – рассказали в администрации Петроградского района.

В момент трагедии рядом с молодым человеком шел его друг. Он выжил. В распоряжении канала 78 также оказалось видео инцидента.

ОСТОРОЖНО! Видео 18+

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Напомним, что ранее свой шок от российских холодов выразила и известная теннисистка Мария Шарапова. В январе спортсменка поделилась с подписчиками в Twitter прогнозом погоды в Москве, согласно которому температура воздуха колеблется от 1 до 20 градусов по Фаренгейту, что составляет от минус 17 до минус 6 градусов по Цельсию.

Мы также сообщали о том, что украинцы также стали жертвами холодов – лишь с 12 декабря по 8 января жертвами переохлаждения стали 64 человек.

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Тег снег, лед, глыба

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