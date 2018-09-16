В Москве задержали десять участников бессрочной акции против пенсионной реформы

В воскресенье, 16 сентября, в российской столице правоохранители задержали около десяти участников бессрочной акции против пенсионной реформы, среди задержанных – двое несовершеннолетних. Об этом сообщил портал ОВД-Инфо со ссылкой на одного из участников митинга.

Задержанных в парке "Горка" доставили в ОВД "Басманный". К парку приезжал еще как минимум один автобус, в котором также могут быть задержанные, отмечено в сообщении портала.

Как известно, в России не прекращаются массовые акции против повышения пенсионного возраста. Россияне возмущены решением Кремля поднять пенсионный возраст, рейтинг Путина катастрофически упал.

Напомним, что 2 сентября, в Москве местные коммунисты вывели на улицы тысячи людей на митинг против пенсионной реформы, согласовав свои действия с властями.

А вот на всероссийскую акцию 9 сентября, которую устраивает политик Алексей Навальный – власть разрешение не дала. В тот день правоохранители задержали более 800 человек: Санкт-Петербург — 354 человек, Екатеринбург — 129, Краснодар — 60, Пермь — 48, Москва — 36, Омск — 32, Казань — 22, Тверь — 19, Уфа — 17, Хабаровск — 14, Томск — 13, Белгород — 12, Новосибирск, Челябинск — по 10 человек, Псков — 9, Волгоград, Ставрополь, Владивосток — по 6 человек, Комсомольск-на-Амуре, Тюмень — по 5 человек, Якутск, Набережные Челны, Магнитогорск — по 4 человека, Наро-Фоминск — 3, Кемерово, Новокузнецк — по 2 человека, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Орёл, Иркутск, Кострома, Ярославль — по одному человеку.







