В РФ заявили о десятках "хакерских атак" на Центризбирком и системы видеонаблюдения за выборами

По словам Осеевского, за ходом президентских выборов в прямом эфире следили более 1,4 млн человек

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что в ходе выборов порталы видеотрансляции и ЦИКа подвергались "десяткам хакерских атак".

Об этом он сообщил на заседании ЦИК вечером 18 марта.

Осеевский отметил, что пока не будет раскрывать подробности и говорить, откуда были совершены атаки.

"Мы готовились к тому, что будут атаки и на портал видеотрансляции, и на портал ЦИКа. Действительно, мы зафиксировали несколько десятков атак, достаточно серьезных", – отметил он и добавил, что вся информация о ходе выборов будет сохранена, так как является "источником для объективной оценки результатов" выборов.

По словам Осеевского, за ходом президентских выборов в прямом эфире следили более 1,4 млн человек.

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Напомним, выборы президента Российской Федерации, которые в Украине признаны нелегитимными, начались вчера (по часовым поясам Дальнего Востока), завершились. Все избирательные участки страны закрыты, идет подсчет голосов.

По данным Центральной избирательной комиссии России, на выборах всего проголосовали 59,9% избирателей.

В 21:00 по московскому времени завершилось голосование в самом западном регионе России – в Калининградской области, а значит, и во всей стране. На 18:00 по местному времени (19:00 по московскому) явка избирателей составила там 55,29%.

ЦИК России также опубликовал явку про всем регионам, где проходили выборы.