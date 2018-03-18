В России подсчитали четверть бюллетеней

Сегодня, 21:53

Путин лидирует с более чем 70%

 


Центральная избирательная комиссия РФ начала публикацию результатов голосования на выборах президента, которые незаконно проводятся и на территории аннексированного Крыма.

По данным ЦИК РФ, явка составила 59,93%.

После подсчета ожидаемо лидирует действующий президент Владимир Путин. За него после подсчета 25,61% бюллетеней проголосовало 72,5% избирателей. За ним идет представитель КПРФ Павел Грудинин – 15,3%.

Владимир Жириновский набирает 6,8%, Ксения Собчак – 1,4%, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский набирает 0,7%.

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Далее за ним идут Сергей Бабурин, Максим Сурайкин и Борис Титов с результатом 0,6% каждый.

Напомним, выборы президента Российской Федерации, которые в Украине признаны нелегитимными, начались вчера (по часовым поясам Дальнего Востока), завершились. Все избирательные участки страны закрыты, идет подсчет голосов.

По данным Центральной избирательной комиссии России, на выборах всего проголосовали 59,9% избирателей.

В 21:00 по московскому времени завершится голосование в самом западном регионе России – в Калининградской области, а значит, и во всей стране. На 18:00 по местному времени (19:00 по московскому) явка избирателей составила там 55,29%.

ЦИК России также опубликовал явку про всем регионам, где проходили выборы.

В избирательном бюллетене было 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Также мы писали о том, что действующий президент России Владимир Путин уже проголосовал на выборах.
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Источник:

"Сегодня"

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