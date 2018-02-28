В России 16-летняя девушка скончалась после свидания с парнем

Студентка познакомилась с 25-летним парнем, он пригласил ее встретиться и погулять

В российском Энгельсе при странных обстоятельствах погибла 16-летняя девушка. Она была найдена прохожими в бессознательном состоянии на пустыре у Летного городка. Студентка скончалась от переохлаждения после госпитализации в больницу.

По неофициальным данным, студентка познакомилась с 25-летним парнем за три дня до гибели. Он пригласил ее встретиться и погулять. Пара устроила пикник на пустыре, выпивала спиртное. Затем спутник девушки ушел, а она, по его словам, отправилась в общежитие. Но туда она не дошла, видимо, уснув на снегу. Следов насилия на ее теле не обнаружено: судя по всему, девушка была настолько пьяна, что не могла передвигаться.

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В Энгельс 16-летняя девушка приехала из Новоузенска, она жила в общежитии техникума.

"Не верится, что такого тихого, мирного и жизнерадостного человечка больше нет с нами", — написали, друзья у нее на странице во "ВКонтакте".

Ее также назвали "скромной, милой, маленькой, стеснительной, красивой". За два дня до трагедии студентка поставила в качестве статуса, вероятно, слова из песни: "За тебя я умру, без тебя не могу".

Сейчас следователи изучают образ жизни погибший, с кем и как она проводила время. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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