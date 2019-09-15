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В России 4 человека умерли от отравления газом в погребе с картофелем

15 сентября, 03:28

В подвале одноэтажного дома произошло скопление углекислоты

/ Фото: Pixabay

В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе подросток. Причиной стало отравление скопившимся газом от гнилого картофеля, сообщил источник в экстренных службах и глава района Юрий Лысяков.

"В подвале одноэтажного дома произошло скопление углекислоты. Жильцы, спустившиеся в подвал, отравились газом" — сказал Лысяков.

По данным следствия, вечером 14 сентября в овощехранилище дома в поселке Магнитка Кусинского района были обнаружены тела четырех человек, в том числе 16-летнего подростка. Предварительно, они отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения.

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В управлении МЧС сообщили, что тела троих человек были вынесены из погреба с картофелем. Еще один мужчина подавал признаки жизни и был срочно госпитализирован в больницу, где позже скончался, уточнили в ведомстве.

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Напомним, ранее в Киеве при загадочных обстоятельствах отравились люди – один человек погиб, трое в больнице. Причина – редкий элемент тяжелый металл таллий. Двое пострадавших от него работали в такси.

Кроме этого, в результате утечки хлора в одном из открытых общественных бассейнов города Гамильтон вблизи Торонто пострадали 14 детей. Когда запах хлора появился в воздухе, вблизи воды находилось около 40 человек, которые были срочно эвакуированы.

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газ Россия отравление картофель

Источник: ТАСС

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