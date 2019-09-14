В России автобус столкнулся с грузовиком: семь человек погибли, еще 21 – пострадали

В России под Ярославлем пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли семь человек. Сообщение о ДТП поступило в 10:45.

По предварительным данным, на 20 км дороги Ярославль – Заячий холм – Иваново водитель грузового автомобиля МАН выехал на встречную полосу движения и столкнулся автобусом ПАЗ.

Впоследствии автомобильной аварии семь пассажиров автобуса погибли, 21 пассажир получил телесные повреждения, в том числе восьмилетний ребенок, заявили в ГИБДД.

Автобус следовал по пригородному маршруту Ярославль – Гаврилов-Ям, перевозил 30 пассажиров.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, в России произошло ДТП, в результате которого погибли семеро иностранных граждан и еще восемь попали в больницы. Микроавтобус Mercedes на российских номерах выехал на встречную полосу на трассе М-5 и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. В результате оба автомобиля перевернулись.

Кроме этого, пассажирский автобус Калуш — Ивано-Франковск столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения одна пассажирка автобуса погибла на месте, двое — травмированы. Следователи работают на месте происшествия. В полиции сообщили, что водитель фуры разыскан.

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