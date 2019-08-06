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Смертельное ДТП в России: погибли семь иностранцев

Сегодня, 17:57

В Рязанской области столкнулись внедорожник и микроавтобус с группой граждан Таджикистана

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Смертельное ДТП в России: погибли семь иностранцев https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D1%82%D0%BF%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D1%82%D0%BF%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Россия В Рязанской области столкнулись внедорожник и микроавтобус с группой граждан Таджикистана

Спустя всего сутки после того, как пьяная россиянка пыталась задавить группу подростков, в России произошло новое ДТП, в результате которого погибли семеро иностранных граждан и еще восемь попали в больницы.

Авария произошла утром 6 августа у населенного пункта Пичкиряево в Рязанской области, когда микроавтобус Mercedes на российских номерах выехал на встречную полосу на трассе М-5 и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. В результате оба автомобиля перевернулись.

В микроавтобусе находились граждане Таджикистана. Четверо пострадавших были госпитализированы с места ДТП в тяжелом состоянии, еще столько же – с травмами средней степени тяжести.

Как сообщили в представительстве Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ, среди погибших — мать и ее 14-летняя дочь, а 12-летний мальчик из этой же семьи доставлен в больницу.

После случившегося в России возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, ранее в этом году в Орловской области России произошло ДТП с участием автомобиля КамАЗ и пассажирского автобуса Yutong, в результате которого пострадали 15 граждан Украины.

Мы также писали, что 3 февраля в Калужской области РФ слетел в кювет автобус участниками подросткового танцевального коллектива. Всего в салоне автобуса находились 45 человек, из которых семеро погибли.

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Россия ДТП Таджикистан таджики дорожное происшествие Рязань

Источники: Интерфакс , ТАСС

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