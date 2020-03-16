В России число зараженных коронавирусом выросло в 1,5 раза за сутки

Со вчерашнего дня количество людей с SARS-CoV-2 в России выросло с 63 до 93

За прошедшие сутки количество людей, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России, выросло почти в полтора раза – с 63 до 93.

Именно такую цифру 16 марта озвучила российский вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова, отметив, что четверо человек уже выздоровели.

Также, по словам Голиковой, 86 случаев инфекции были завозными, а семеро человек заразились через контакт с носителями.

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"На текущий момент 79 человек находятся в стационарах, из них у 57 заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов. Только у двух пациентов состояние средней тяжести из-за незначительной отдышки. Никто из них не требует перевода на искусственную вентиляцию легких", – утверждает она.

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Накануне сообщалось о 63 случаях коронавирусной инфекции в России: 60 – у граждан россиян, 2 – у китайских граждан, 1 – у итальянца. Напомним, ранее в рамках борьбы с распространением инфекции Россия прекратила железнодорожное сообщение с Украиной и закрыла границы с соседними странами.

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