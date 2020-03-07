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Коронавирус наступает: в России обнаружили четыре новых случая

7 марта, 16:43

Руслан Ровик

Все заболевшие вернулись в Россию из поездки в Италию

В России обнаружили четырех человек, зараженных новым коронавирусом – все они вернулись из поездки в Италию.

Об этом заявили в оперативном штабе, сообщает Радио Свобода.

Как оказалось, трое заболевших находятся в Липецке, еще один – в Санкт-Петербурге.

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Стоит добавить, что днем ранее стало известно о шестерых заболевших россиянах.

Всего в России было обнаружено 14 случаев заражения. Большинство больных посещали Италию. Один из пациентов выписан из госпиталя в Москве.

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Из-за распространения нового вируса московские власти ввели режим повышенной готовности. Он предусматривает самоизоляцию на две недели людей, вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Италии и других стран с высоким уровнем распространения инфекции.

Напомним, ранее одиозный российский политик Владимир Жириновский предложил расстреливать тех, кто распространяет фейки о коронавирусе. При этом в Санкт-Петербурге итальянский студент, который жил в общежитии, был госпитализирован с симптомами ОРВИ.

Стоит отметить, что Италия остается главным европейским очагом распространения коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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