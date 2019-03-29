В России дельтаплан и военный самолет чуть не столкнулись в воздухе
Аварийную ситуацию создал дельтапланерист, а избежать ее удалось лишь благодаря пилотам Ан-26
В Хабаровском крае России едва не произошла авария в воздухе с участием военно-транспортного самолета Ан-26 и мотодельтаплана, которым управлял пилот-любитель.
Как пишут российские СМИ, инцидент произошел 29 марта по вине дельтапланериста после того. как самолет одной из российских силовых структур выполнял учебно-тренировочный полет, поднявшись в небо с аэродрома "Николаевка".
"Пилоты вовремя заметили приближающийся к ним мотодельтаплан, полет которого ни с кем согласован не был. Управлял мотодельтапланом пилот-любитель", – утверждают ознакомленные источники.
Избежать столкновения удалось только благодаря экстренным мерам, которые предприняли пилоты самолета, когда между двумя воздушными судами было порядка 100 метров.
Напомним, ранее в этом году в небе над Хабаровском столкнулись два военных самолетов Су-34, инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря.
Кроме того, осенью управление ВМС США обвинило Россию в провокации, в ходе которой российский Су-27 перехватил в небе над Черным морем разведывательный самолет Lockheed EP-3, подвергнув опасности жизни американских летчиков.
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