Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

В России детсад закрыли из-за повышенного содержания радиоактивного газа

3 сентября, 05:58

Повышенное содержание радиоактивного газа нашли в игровых комнатах, в медицинском и методическом кабинетах

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото / Фото: Pixabay

В российском Кузбассе городской суд постановил приостановить работу детского сада из-за повышенного содержания в воздухе газа радона в ряде помещений.

По словам представителя суда, объем активности радона в воздухе в игровых комнатах, в медицинском и методическом кабинетах, а также в кабинете заведующей детсадом составил от 218,14 до 262,34 Бк/м3 (беккерель на кубический метр. – Ред) при норме не более 200 Бк/м3.

"При этом в холле показатель содержания радона составил 392,6 Бк/м3, а в спальне старшей группы – 851,76 Бк/м3", – говорится в сообщении.

Реклама

Постановлением суда работа детского учреждения приостановлена на 30 дней. Заметим, что продукты распада радона могут привести к раку легких, развитию лейкозов.

В тренде
Военный эксперт рассказал, как опозорился российский МиГ-35
МиГ-35 / Фото: function.mil.ru

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

газ Россия детсад радиация

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Такие турки еще не сбивали: Путин показал Эрдогану
Такие турки еще не сбивали: Путин показал Эрдогану "новейший" Су-57 и стал посмешищем в сетиРоссия
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию
Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилиюFun
Россия нашла
Россия нашла "союзника" в деле о сбитом на Донбассе "Боинге"Россия
"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссера
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссераУкраина

Новости партнеров

Loading...