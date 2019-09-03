В России детсад закрыли из-за повышенного содержания радиоактивного газа

Повышенное содержание радиоактивного газа нашли в игровых комнатах, в медицинском и методическом кабинетах

Иллюстративное фото / Фото: Pixabay

В российском Кузбассе городской суд постановил приостановить работу детского сада из-за повышенного содержания в воздухе газа радона в ряде помещений.

По словам представителя суда, объем активности радона в воздухе в игровых комнатах, в медицинском и методическом кабинетах, а также в кабинете заведующей детсадом составил от 218,14 до 262,34 Бк/м3 (беккерель на кубический метр. – Ред) при норме не более 200 Бк/м3.

"При этом в холле показатель содержания радона составил 392,6 Бк/м3, а в спальне старшей группы – 851,76 Бк/м3", – говорится в сообщении.

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Постановлением суда работа детского учреждения приостановлена на 30 дней. Заметим, что продукты распада радона могут привести к раку легких, развитию лейкозов.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

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