В российском городе подскочила радиация: люди бросились за водкой

Резкий скачок радиационного фона не на шутку испугал жителей Северодвинска

/ Фото: Flickr

После взрыва жидкостного реактивного двигателя на военном полигоне в России в одном из городов в Архангельской области подскочил радиационный фон.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Северодвинск, 8 августа датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.

После этого скачка уровень радиации спустился до допустимых показателей.

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Власти Северодвинска утверждают, что случившееся не повлияло на число обращений за медицинской помощью.

Однако информация о росте радиоактивного фона успела дойти до населения, которое, помня о советской легенде, что алкоголь спасает от действия радиации, ринулось запасаться спиртным.

Ссылаясь на данные оптовиков, портал "Эхо Севера" сообщил о резком скачке спроса на водку и белое вино.

Напомним, что Минобороны РФ сообщило, что на полигоне ВМФ под Неноксой 8 августа произошел взрыв в ходе испытания жидкостного реактивного двигателя. В результате погибли два человека, пострадали еще шестеро.

А ранее на этой неделе в Красноярском крае РФ произошел пожар на артиллерийских складах, причиной которого считается неосторожность солдат-срочников, которые переносили 152-мм снаряды в воинской части 74008 в деревне Каменка. В итоге пострадали несколько человек – как военнослужащие, так и гражданские, а также техника.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о взрыве на Пермском пороховом заводе в июле. ЧП на военном предприятии стало уже не первым за год.

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