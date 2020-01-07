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В России детям раздали конфеты с изображением Путина: в составе водка и перец чили (фото)

7 января, 16:18

Пользователи соцсетей не оставили это без внимания

фото из соцсетей

фото из соцсетей

В Омске в новогодний набор детям положили конфеты с изображением президента. В состав начинки входит водка, перец чили и имбирь. Фотографию конфет опубликовали в местном паблике.

Пользоватей сети это рассмешило, но некоторых и возмутило.
Так, под фото люди написали: "Со вкусом налогов?", "Это на губернаторской елке дали?", "У нас вообще с коньяком были".

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На сайте производителя "сладости" указано, что в состав входит темный шоколад, водка, масло, перец чили, имбирь и ароматизатор.

Напомним, ранее в Канаде во время традиционного поиска сладостей на Хэллоуин ребенку попался пакетик с конфетами, содержащими марихуану. Так, один из родителей в канадской провинции Новая Шотландия в городе Аннаполис Вэлли обнаружил съедобный канабис среди угощений его ребенка. Об инциденте он сообщил полиции и рассказал, что компания выпрашивала сладости на Хэллоуин в районах Кембриджа, Кентвила и Колдбрука. При этом они точно не знают, в каком доме им дали конфеты с коноплей.

Также в Великобритании изъяли партию конфет, содержащих наркотики и "явно подготовленных" для продажи детям. Во время обыска в нем нашли сумку, наполненную пакетиками с мармеладом. Разноцветные конфеты содержали в себе наркотическое вещество, а их расфасовка явно свидетельствует о том, что потребителями должны были стать дети.

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Россия конфеты омск Владимир Путин

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