В Канаде ребенку на Хэллоуин дали конфеты с наркотиками

/ Фото: УНН

В Канаде во время традиционного поиска сладостей на Хэллоуин ребенку попался пакетик с конфетами, содержащими марихуану. Об этом сообщает CTV.

Так, один из родителей в канадской провинции Новая Шотландия в городе Аннаполис Вэлли обнаружил съедобный канабис среди угощений его ребенка. Об инциденте он сообщил полиции и рассказал, что компания выпрашивала сладости на Хэллоуин в районах Кембриджа, Кентвила и Колдбрука. При этом они точно не знают, в каком доме им дали конфеты с коноплей.

По данным полиции, в компании состояло восемь детей. Все собранные ими конфеты проверили взрослые, и один из детей получил пакетик с марихуаной. На нем была тематическая хэллоуинская этикетка, а внутри – жевательные конфеты. При этом, на обратной стороне пакетика была наклейка, которая указывала на содержание в конфетах тетрагидроканнабинола – одного из основных психоактивных веществ в марихуане.

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Полиция изъяла съедобный канабис. Расследование инцидента продолжается.

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Ранее мы писали, что в США на вечеринке в честь праздника Хэллоуин в городе Лонг-Бич устроили стрельбу . Прибывшие на место событий пожарные обнаружили жуткое зрелище: 12 человек с огнестрельными ранениями. Часть из них были в костюмах.

Кроме того, не менее четырех человек погибли в результате стрельбы, открытой в четверг вечером на вечеринке по случаю празднования Хэллоуина в американском городе Оринда (штат Калифорния).

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