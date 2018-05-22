В России девушка за рулём БелАЗа раздавила бензовоз

Сегодня, 02:03

Очевидцы сообщили подробности курьезного ДТП в соцсетях


Фото из группы "ДТП Новокузнецка" в соцсети

Фото из группы "ДТП Новокузнецка" в соцсети

Фото из группы "ДТП Новокузнецка" в соцсети

Фото из группы "ДТП Новокузнецка" в соцсети

Курьёзная авария произошла в одном из разрезов Кемеровской области. Карьерный грузовик раздавил автоцистерну. Об этом 21 мая в соцсетях рассказали очевидцы происшествия.

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По словам свидетелей, ДТП произошло 18 мая в разрезе "Поляны". БелАЗ массой 130 тонн с девушкой за рулём отъезжал после заправки от бензовоза на базе КамАЗа. Водитель не заметила, что грузовик также начал движение, и наехала на кабину. Бензовоз в результате столкновения серьезно пострадал, но жертв в этой аварии нет, сообщили очевидцы.

Ранее в Индии на шоссе Бхавнагар-Ахмедабад перевернулся грузовик. В результате аварии погибли 19 человек. Грузовик, перевернувшись, упал в канаву. Помимо 19 погибших, еще семь человек получили ранения. Пострадавших пассажиров госпитализировали в больницу. Водитель грузовика после инцидента скрылся с места аварии. Известно, что он перевозил мешки с цементом.

А в нью-йоркском районе Манхэттен два автобуса столкнулись на въезде в туннель под рекой Гудзон. В результате аварии 31 человек получил ранения.
Россия, ДТП, курьез, грузовик

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