Кровавое ДТП с грузовиком в Индии: 19 жертв, много пострадавших

Сегодня, 12:40

Водитель автомобиля скрылся с места аварии

Фото: Фіртка
Фото: Фіртка

В Индии на шоссе Бхавнагар-Ахмедабад перевернулся грузовик. В результате аварии погибли 19 человек. Об этом сообщает ANI.

Грузовик, перевернувшись, упал в канаву. Помимо 19 погибших, еще семь человек получил ранения. Пострадавших пассажиров госпитализировали в больницу. Водитель грузовика после инцидента скрылся с места аварии. Отмечено, что он перевозил мешки с цементом. 

Также сегодня на севере Италии, провинции Порденоне, 26 человек получили ранения в результате аварии рейсового автобуса.

А вчера в нью-йоркском районе Манхэттен два автобуса столкнулись на въезде в туннель под рекой Гудзон. В результате аварии 31 человек получил ранения.

Ранее в турецкой южной провинции Анталия в результате падения автобуса с 50-метровой высоты погибли не менее 4 человек, 27 получили травмы. Водитель туристического автобуса, который двигался в направлении города Адрасан, не справился с управлением. 

Также сообщалось, что в Перу упал в пропасть пассажирский автобусПо последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 44 человека, еще 23 были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжестию
авария, ДТП, грузовик, погибшие, пострадавшие

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: www.tgcom24.mediaset

Жуткая авария пассажирского автобуса в Италии: 26 раненых

Сегодня, 11:15

Один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии

Днепр

Масштабное ДТП в Каменском: более 20 пострадавших

Сегодня, 00:41

В Днепропетровской области пассажирский автобус врезался в грузовик
Загрузка...

Политика

Фото: verge.zp.ua

В Раде хотят ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии

Вчера, 18:47

В прошлом году в ДТП погибли более трех тысяч человек, и половина этих аварий произошла из-за пьянства за рулем

Запад

На Прикарпатье поезд раздавил легковушку

Вчера, 14:05

Погиб пассажир Volkswagen, еще один несовершеннолетний из этого автомобиля  с травмами находится в больнице
Загрузка...