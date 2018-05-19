Кровавое ДТП с грузовиком в Индии: 19 жертв, много пострадавших

В Индии на шоссе Бхавнагар-Ахмедабад перевернулся грузовик. В результате аварии погибли 19 человек. Об этом сообщает ANI.

Грузовик, перевернувшись, упал в канаву. Помимо 19 погибших, еще семь человек получил ранения. Пострадавших пассажиров госпитализировали в больницу. Водитель грузовика после инцидента скрылся с места аварии. Отмечено, что он перевозил мешки с цементом.

Также сегодня на севере Италии, провинции Порденоне, 26 человек получили ранения в результате аварии рейсового автобуса.

А вчера в нью-йоркском районе Манхэттен два автобуса столкнулись на въезде в туннель под рекой Гудзон. В результате аварии 31 человек получил ранения.

Ранее в турецкой южной провинции Анталия в результате падения автобуса с 50-метровой высоты погибли не менее 4 человек, 27 получили травмы. Водитель туристического автобуса, который двигался в направлении города Адрасан, не справился с управлением.

Также сообщалось, что в Перу упал в пропасть пассажирский автобус. По последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 44 человека, еще 23 были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжестию



