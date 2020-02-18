В России экс-полковник милиции погиб в госпитале, обварившись кипятком в душе

Он получил несовместимые с жизнью ожоги от горячей воды, потеряв сознание в душе госпиталя

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В России погиб отставной милиционера в госпитале министерства.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Инцидент произошел в Главном клиническом госпитале МВД РФ. Если по результатам служебной проверки руководство и персонал учреждения будут признаны виновными в случившемся, их привлекут к ответственности в соответствии с законодательством, добавила Волк.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что отставной полковник милиции получил несовместимые с жизнью ожоги от горячей воды, потеряв сознание в душе госпиталя МВД. Он проходил плановое обследование в кардиологическом отделении госпиталя МВД на северо-западе Москвы.

Напомним, что ранее в Одесской области младенец погиб от ожогов. Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла в одном из сел Захаровского района. Когда мать была на улице, пятеро детей, старшему из которых – восемь лет, играли в доме. Они перевернули чайник и облили кипятком своего пятимесячного брата. В результате малыш получил значительные ожоги головы и туловища.

А в Запорожье мужчина облил спящую сожительницу кипятком. По словам девушки, накануне вечером они с ее возлюбленным пошли в парк, и прогулка закончилась ссорой. А на следующий день мужчина решил отомстить сожительнице и вылить на нее две кастрюли кипятка.

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