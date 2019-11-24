В России экстренно сел пассажирский самолет: стали известны трагические подробности

Авиалайнер летел из Москвы в Анапу, но неожиданно запросил посадку в ростовском аэропорту

Фото: facebook.com/rov.aero

Недавно в России у самолета с пассажирами загорелся двигатель, а теперь пассажирскому авиалайнеру пришлось совершить экстренную посадку из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пилотов, который впоследствии умер.

Самолет летел из Москвы в Анапу, но неожиданно запросил посадку в ростовском аэропорту.

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"Командир пассажирского лайнера, выполнявшего регулярный рейс из "Шереметьево" в Анапу, связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о резком ухудшении самочувствия второго пилота. Диспетчеры спрямили маршрут и дали борту приоритет посадки с тем, чтобы он как можно скорее приземлился в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону)", – рассказал источник.

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В итоге самолет благополучно приземлился, а пилота забрали медики. Однако позже от источника стало известно о смерти пилота. Кончину пилота подтвердили и в пресс-службе ростовского аэропорта "Платов", но не назвали причину смерти. Сам же самолет дозаправили и подготовили к вылету.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в США самолет с сотнями людей загорелся после взлета. Языки пламени, которые вырывались из двигателя, вызвали панику на борту – пассажиры кричали и плакали.

Видео: twitter.com/WillCarr

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