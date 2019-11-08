В России у самолета с пассажирами загорелся двигатель: видео

Авария случилась с самолетом авиакомпании PegasFly с 23 людьми на борту

В России произошло очередное ЧП с пассажирскими самолетами – во запуска двигателей лайнера Embraer Е-190 один из них загорелся.

Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры РФ, инцидент случился утром 8 ноября в аэропорту Хабаровска с самолетом авиакомпании PegasFly, который должен был лететь в Магадан.

На борту воздушного судна находились 23 человека: 18 пассажиров и пять членов экипажа. Их эвакуировали по надувным трапам. О пострадавших не сообщается. Позже они вылетели самолетом другого авиаперевозчика.

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Напомним, ранее в этом месяце грузовой самолет Ан-12 "Госавиации" совершил аварийную посадку в российком Екатеринбурге, при этом у него не открылось шасси, и воздушное судно приземлилось на "брюхо".

"Сегодня" также сообщали о ЧП с авиалайнером чартерной авиакомпании AZUR air, которое произошло 25 сентября в Барнауле, где при посадке у самолета Boeing-767 загорелась правая стойка шасси.

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