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В России госпитализировали пятерых украинцев с подозрением на коронавирус

22 февраля, 13:54

Увезли в больницу людей, которые были в одном вагоне с китаянкой

В российском Брянске госпитализировали пять граждан Украины (двух мужчин и трех женщин) среди тех, кто находился в одном вагоне поезда Киев-Москва с китаянкой с подозрением на коронавирус. Сейчас их состояние нормальное, жалоб нет, проводятся лабораторные исследования. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Шестеро других украинцев, которые были в поезде вместе с гражданкой Китая, от госпитализации отказались. Сейчас они находятся в отцепленном вагоне. Там обеспечено питание, отопление и санитарные условия.

Также известно, что коронавирус у китаянки не подтвердился. А относительно направления и возврата вагона, решение будет принято после получения результатов лабораторных исследований госпитализированных пассажиров.

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Так, двух мужчин и трех женщин госпитализировали в инфекционное отделение больницы.

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Напомним, вагон поезда Киев – Москва посадили на карантин из-за коронавируса – у одной из пассажирок обнаружили симптомы смертельно опасной болезни . Специалисты проверили китаянку на станции Суземка в Брянской области России. У женщины была повышена температура – 38 градусов. Ее срочно госпитализировали в инфекционную больницу – там для нее выделили отдельный изолятор.

Также мы сообщали, что италийский пациент, чей тест на коронавирус оказался положительным , умер в больнице города Падуя, на севере Италии. Об этом сообщило агентство АНСА со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю. Скончавшемуся было 78 лет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия украинцы госпитализация коронавирус

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