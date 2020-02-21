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С поезда Киев – Москва высадили женщину с симптомами коронавируса: что с ней

21 февраля, 11:31

Женщину госпитализировали в инфекционную больницу

Вагон поезда Киев – Москва посадили на карантин из-за коронавируса – у одной из пассажирок обнаружили симптомы смертельно опасной болезни.

Специалисты проверили китаянку на станции Суземка в Брянской области России У женщины была повышена температура – 38 градусов. Ее срочно госпитализировали в инфекционную больницу – там для нее выделили отдельный изолятор.

Вагон, в котором ехала женщина, отцепили и переместили на тупиковую ветку. Попутчики китаянки, 22 пассажира и два проводника, будут находиться на карантине.

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Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что власти Китая смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.

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Напомним, вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

Более детально читайте в материале Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения.

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Россия Китай поезда женщина карантин коронавирус изображение

Источник: ТАСС

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