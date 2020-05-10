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В России количество зараженных COVID-19 перевалило за двести тысяч

10 мая, 14:58

Денис Беспалов

В РФ за последние сутки подтверждено 11 012 новых случаев заражения

В России, где недавно был установлен новый антирекорд по ежедневному приросту зараженных коронавирусом, количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило двести тысяч.

Так, согласно данным российского официального портала о коронавирусе, в РФ за последние сутки подтверждено 11 012 новых случаев заражения, общее число зараженных достигло 209 688.

Выздоровело 34 306 человек (+2 390), летальных случаев – 1 915 (+88).

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное количество заразившихся коронавирусом в российской столице значительно превышает официальные данные.

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Количество пациентов с COVID-19 превысило четыре миллиона

Согласно последним официальным данным, в Москве подтверждено 109 740 случаев заражения коронавирусом.

Однако, по словам Собянина, реально количество зараженных составляет порядка 300 тысяч человек.

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Как известно, COVID-19 диагностировали у главы правительства России Михаила Мишустина, российскому премьеру пришлось уйти на самоизоляцию. Позже стало известно, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заразилась коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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