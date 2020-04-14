В России коронавирусом заразилось рекордное количество человек

За прошедшие сутки в России было обнаружено 2 774 новых пациента с подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19, что стало новым рекордным показателем для этой страны.

Таким образом, как сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом, совокупное количество инфицированных выросло на 15% и теперь составляет 21 102.

При этом абсолютное большинство заболевших приходится на Москву – 13 002 (+1489 за сутки).

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В то же время, количество выздоровевших увеличилось на 224 и достигло 1 694 человек, а скончавшихся – на 22 и теперь составляет 170. Большинство жертв – 95 – также умерли в Москве.

Напомним, что ранее предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, задача которого – разрушить идеалы потребительского общества.

Также мы сообщали, что по данным Министерства иностранных дел Украины, среди пациентов с подтвердившимся коронавирусным диагнозом в РФ находится также один украинец. Также граждане нашей страны болеют в Италии, Греции, Испании, Германии, Польше, США и других странах.