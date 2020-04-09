За границей больше 170 украинцев с коронавирусом: где болеют

Больше всего граждан проходят лечение в Италии

Лечение от осложнений, которые были вызваны коронавирусной инфекцией, за рубежом проходят 174 гражданина Украины.

Об этом 9 апреля сообщили в Министерстве иностранных дел, отметив, что большинство из них – 121 – находятся в Италии.

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Еще 22 украинца лечатся в Греции, пятеро – в Испании, по четыре – в Германии и Польше, трое – в Австрии, двое – в США, и по одному – в Швеции, Чехии, Таиланде, Сербии, на Сейшельских островах, в России, Португалии, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, на Мальте, Бельгии и Египте.

Выздоровели при этом в других странах 19 сограждан: по четыре – в Японии и Доминиканской Республике, по двое – в Польше и Италии, а также по одному – в Великобритании, Нигерии, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции и Швейцарии.

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Скончавшихся по-прежнему пятеро – четверо украинцев умерли от COVID-19 в Италии, а один – во Франции.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине насчитывалось 1892 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 57 летальных, а 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

В то же время, и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин допускает, что даже в условиях карантина количество зараженных коронавирусом в стране может достигнуть 400 тысяч.

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