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В России Масленицу отметили показом порно на здании администрации (видео 18+)

1 марта, 04:55

Игорь Тимофеев

В Приморском крае на праздник запустили гей-порно

/ Фото: Pixabay

В известной всему миру своей духовностью и "скрепами" России, где ранее в торговом центре запустили видео с "клубничкой" для взрослых , снова отличились и запустили показ порно на здании местной администрации.

В селе Михайловка, являющейся административным центром Михайловского муниципального района Приморского края празднование Масленицы было отмечено показом гей-порно на здании администрации.

Пока одни гуляющие под радостные возгласы жгли чучело "Масленицы", другие народные умельцы смогли взломать сервер органа местной власти и подключиться к электронному табло на администрации, включив видео для взрослых. Показ непристойностей сопровождался хохотом и матерщиной местных жителей, ставших невольными зрителями "клубнички".

Сейчас полиция проводит проверку по факту показа скандального видео.

Ранее сайт "Сегодня" сообщало, что в России на детском катке показали жесткое видео для взрослых.

Также напомним, что подобные эксцессы не миновали и Украину: в центре Львова на большой экран вывели порно.

Видео: facebook.com/igor.zinkevych

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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Россия курьез порно скандал приморье гей

Источник: Сегодня

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