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В России микроавтобус попал в аварию: среди погибших есть украинцы

13 февраля, 02:26

Водитель микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком

/ Фото: Полтавщина

Микроавтобус попал в аварию в Псковской области, есть погибшие.

Об этом заявил источник в службе транспортного надзора региона.

"Водитель микроавтобуса зарегистрированного в юрисдикции Украины, перевозивший предположительно граждан этой страны, не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком", – сказал источник.

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Погибли 8 из 9 человек, находившихся в микроавтобусе. Водитель грузовика не пострадал.

"По предварительным данным, в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Мерседес" и большегруза. По имеющейся информации, в результате лобового столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажир микроавтобуса", – сообщил сотрудник УМВД РФ.

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Alikhan Sariyev/Tengrinews/Reuters

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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Источники: Интерфакс-Украина , Интерфакс

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