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В России мужчина поджег бывшую жену прямо в супермаркете: жуткое видео

28 января, 14:50

Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии

Мужчина поджег женщину. Фото: t.me/pdmnews

Мужчина поджег женщину. Фото: t.me/pdmnews

В России, где ранее женщина родила дочь и засунула в стиральную машинку, произошел новый жуткий инцидент. Как сообщает Telegram-канал "Подъем", в российском Соликамске мужчина поджег бывшую жену в магазине.

Неизвестный зашел в один из алкомаркетов на проспекте Юбилейный, подошел к прилавку и брызнул в женщину-продавца из баллончика. Когда та выбежала в зал, мужчина схватил ее за волосы и толкнул в подсобку, а там поджег.

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У женщины, которую подожгли, полностью обгорело лицо. Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали в больнице. Врачи не дают никаких прогнозов, так как слишком большой ожог.

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Фото: REUTERS/Martin Pollard

Ранее сообщалось, что в российском городе Излучинск женщина выпала из окна девятого этажа и осталась жива. Женщина выпала из окна высотки в сугроб, однако через несколько секунд она встала и ушла. По данным СМИ, пострадавшая – 27-летняя жительница Излучинска – сама вышла в окно. "Скорую" вызвали соседи по ее просьбе. Ее состояние врачи оценили как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

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Россия видео поджог

Источник: Сегодня

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