В России наказали участника акции против назначения мэром экс-главаря боевиков

Суд Элисты решил оштрафовать одного из митингующих

Акция против назначения Трапезникова. Иллюстрация

В российской Элисте суд наказал участника митингов против назначения мэром города Дмитрия Трапезникова – экс-главаря так называемой "ДНР".

В соответствии с вердиктом, журналист Бадму Бюрчиев был признан виновным в организации несогласованной акции 29 сентября и обязан заплатить штраф в 20 тысяч рублей (около 7500 гривен – ред.), сообщает Радио Свобода.

Стоит отметить, что сам обвиняемый, выступая в суде, заявил, что не является организатором митинга – люди спонтанно собирались на акцию через социальные сети.

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Напомним, что полицейские составили протоколы еще на двоих участников митинга, которые ожидают судебного решения.

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Как известно, Трапезников был назначен исполняющим обязанности мэра Элисты – столицы Калмыкии – в конце сентября. Местные жители выступили против и сотни человек вышли на митинги, называя это назначение незаконным и добиваясь его отставки.

Напомним, Дмитрий Трапезников был назначен так называемым "главой ДНР" после гибели предыдущего главаря – Александра Захарченко. Однако спустя меньше месяца данное назначение отменили сами боевики.

Позже стал достоянием общественности и разговор Трапезникова с советником Захарченко Александром Казаковым. Из ее содержания стало ясно, что боевики надеялись на то, что "ситуацию" решит кремлевский куратор оккупированных территорий Донбасса Владислав Сурков.

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