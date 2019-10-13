В России наказали участника акции против назначения мэром экс-главаря боевиков

В российской Элисте суд наказал участника митингов против назначения мэром города Дмитрия Трапезникова – экс-главаря так называемой "ДНР".
В соответствии с вердиктом, журналист Бадму Бюрчиев был признан виновным в организации несогласованной акции 29 сентября и обязан заплатить штраф в 20 тысяч рублей (около 7500 гривен – ред.), сообщает Радио Свобода.
Стоит отметить, что сам обвиняемый, выступая в суде, заявил, что не является организатором митинга – люди спонтанно собирались на акцию через социальные сети.
Напомним, что полицейские составили протоколы еще на двоих участников митинга, которые ожидают судебного решения.
Как известно, Трапезников был назначен исполняющим обязанности мэра Элисты – столицы Калмыкии – в конце сентября. Местные жители выступили против и сотни человек вышли на митинги, называя это назначение незаконным и добиваясь его отставки.
Напомним, Дмитрий Трапезников был назначен так называемым "главой ДНР" после гибели предыдущего главаря – Александра Захарченко. Однако спустя меньше месяца данное назначение отменили сами боевики.
Позже стал достоянием общественности и разговор Трапезникова с советником Захарченко Александром Казаковым. Из ее содержания стало ясно, что боевики надеялись на то, что "ситуацию" решит кремлевский куратор оккупированных территорий Донбасса Владислав Сурков.
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