Как боевики "ДНР" власть делили: запись разговора после смерти Захарченко попала в сеть

СБУ обнародовала аудиозапись беседы между главарями т.н. "ДНР", в которой они обсуждают передел влияния и планы на будущее

Находясь в полной зависимости от Кремля, оккупанты даже не планировали самостоятельно решать будущее т.н. "ДНР" после убийства главаря боевиков Александра Захарченко.

Это стало ясно из телефонного разговора между его советником Александром Казаковым с назначенным его преемником Дмитрием Трапезниковым, который перехватили и обнародовали сотрудники СБУ.

Их беседа состоялась 6 сентября – через неделю после ликвидации Захарченко в кафе "Сепар". Из ее содержания становится ясно, что боевики надеются, что "ситуацию" решит советник Владимира Путина и московский куратор оккупированных территорий Донбасса Владислав Сурков.

Казаков и Трапезников сошлись на том, что новый главарь "ДНР" и состав "совета министров ДНР" будут утверждены на экстренном совещании в Москве.

Несколькими часами позже Трапезников оказался участником другого телефонного разговора – с занимавшим должность председателя "народного совета ДНР" Денисом Пушилиным, вместе с которым они обсуждали планы по скорейшему лишению свободы Казакова.

Якобы последний собирался, героизировав образ Захарченко, сохранив власть за собой и своими приспешниками. Кроме того, как передает СБУ, Пушилин в свою очередь хотел немедленно устранить с занимаемой должности террориста Тимофеева (по кличке "Ташкент"), принудительно уволив его с должности "вице-премьера-министра – министра доходов и сборов ДНР".

Ранее мы уже сообщали о борьбе за власть, которая началась между боевиками после смерти Захарченко.

Напомним также об намерении Трапезникова выполнить "все обещания" своего погибшего руководителя.