В России не верят в задержание наемников ЧВК Вагнера в Беларуси

Зампредседатель комитета Госдумы РФ по обороне отреагировал на арест наемников

В парламенте России не верят в правдивость утверждений о задержании на территории Беларуси более трех десятков наемников российской частной военной компании "Вагнер".

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В частности, об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Убежден в том, что это не соответствует действительности", – сказал он.

Швыткин отметил, что сообщение о задержании требует проверки, и высказал версию, будто белорусский президент Александр Лукашенко "впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов" и подстроил задержание.

"Полагаю, что действительно к нему есть вопросы со стороны населения республики", – добавил Швыткин.

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Напомним, что о задержании 33 боевиков иностранной военной компании под Минском белорусские государственные СМИ сообщили 29 июля. Позже стало известно о том, что это наемники ЧВК "Вагнера".

Всего же, чтобы дестабилизировать ситуацию во время выборов президента Беларуси, в республику якобы прибыли порядка 200 боевиков.

В посольстве РФ утверждают, что пока что не получали от компетентных органов Беларуси никакой официальной информации о случившемся.

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