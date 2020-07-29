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В Беларуси заявили о задержании десятков иностранных наемников

29 июля, 13:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Государственные СМИ сообщили о задержании 32 участников иностранных ЧВК

Чуть более чем за неделю до президентских выборов в Беларуси были задержаны десятки наемников иностранной частной военной компании.

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Об этом сообщает БелТА, уточняя, что правоохранители арестовали 32 боевика под Минском в ночь на 29 июля.

Подробности случившегося пока что неизвестны. Ни в КГБ, ни в МВД, ни в Следственном комитете страны громкое задержание пока что не комментируют.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, который в этом году баллотируется на шестой срок подряд, заявил о попытках извне повлиять на внутреннюю ситуацию в стране и "устроить "майданчик" в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов".

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Также сообщалось, что в последние недели в Беларуси активно проходят протесты против репрессий в отношении других кандидатов в президенты – аресте блогера Сергея Тихановского и банкира Виктора Бабарико, которые считались основными соперниками Лукашенко.

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Другого участника президентской гонки Валерия Цепкало белорусский ЦИК регистрировать отказался, после чего он вместе с детьми сбежал из страны. Также вывезли своих детей жена Тихановского, которая объявила о выдвижении своей кандидатуры вместо мужа, и Анна Канопацкая.

Кроме того, сообщалось о том, что известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев также покинул страну и уехал в Украину, объявив Киев "точкой сборки белорусского протеста".

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