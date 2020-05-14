В России обнаружили новый нетипичный вид коронавирусной болезни

У двух пациентов было диагностировано воспаление брюшины при COVID-19

В России, которая находится на втором месте по количеству зараженных корнавирусом в мире, врачи столкнулись с нетипичным течением заболевания COVID-19 у пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ.

"В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщается, 27 апреля пациентка поступила с типичными клиническими проявлениями новой коронавирусной инфекции (заложенность носа, повышение температуры тела до 38 градусов, кашель, симптом "матового стекла"), тест на инфекцию был положительным.

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Третьего мая другой пациент поступил с клинической картиной новой коронавирусной инфекции, внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонии, тест на инфекцию также был положительным.

"В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела. Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита – наличие жидкости (серозный мутный выпот) в брюшной полости. Другие данные острую хирургическую патологию у обоих пациентов отсутствовали", - говорится в сообщении.

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Таким образом, как отмечают в ФМБА, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита.

"Вероятно, воспаление брюшины при COVID-19 может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, сопровождающегося массивной продукцией цитокинов, гиперактивацией клеток иммунитета и образованием циркулирующих иммунных комплексов, что может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек", - сообщили в агентстве.

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Как известно, в России уже четверть миллиона человек заразились коронавирусом.

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